台股25日開盤跳高，指數開在12,706.40點，台積電（2330）開在433.5元，上漲5.5元，帶動台股加權指數向上拉升，早盤最高衝上12,736點。

投資人對新冠肺炎的潛在藥物備感樂觀，再加上蘋果股價續揚，帶動那斯達克指數、標準普爾500指數，在8月24日雙雙創下歷史收盤新高。

道瓊工業平均指數8月24日上漲1.35％（378.13點）、收28,308.46點，創2月21日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.6％（67.92點）、收11,379.72點，創歷史收盤新高。費城導體指數上漲0.96％（21.04點）、收2,219.37點。

元富投顧分析，距離美國大選僅剩不到3個月，共和民主兩黨的競爭也進入肉搏戰，而中美貿易問題，乃至台灣議題，都是兩黨爭鋒相對的焦點，而對川普言，把經濟搞好又是最急迫而且有效的競選武器，各種刺激經濟的措施，不斷推出，也讓華爾街股市一直在資金寬鬆情況下維持多頭格局。

也因此台股雖有大震盪，但很快換手後再反彈，季線12,100仍是有效中多格局，下檔12,500甚至就有支撐，而月線12,720～12,800則待克服，基本上又回到12,500～13,000的區間震盪，類股輪動、個股反彈的型態。

(工商 )