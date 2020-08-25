最年輕的山西前首富海鑫鋼鐵董事長李兆會，在短短10年之內敗盡人民幣100億（新台幣423億元）身家，公司倒閉。最慘的是法院拍賣公司資產，卻因為負債累累而流標3次，到底是如何做到的呢？

根據《網易新聞》報導指出，李兆會之父李海倉在1987年創立海鑫鋼鐵，到2002年時，已經是中國大陸全國民營企業50強之一，李海倉也被稱為山西鋼鐵大王。但2003年時，李海倉在公司遭到槍殺，兇手也當場自殺，當時才22歲的李兆會緊急結束留學生涯，回國繼承家業。

初期李兆會十分努力的學習鋼鐵相關知識，一些決策也被高管評論為很有遠見，之後甚至透過股票獲得龐大的利益。在2008年時，李兆會就以人民幣125億身家晉升山西首富，同年迎娶女星車曉為妻，光是婚禮但這段婚姻僅維持3年。離婚後就爆發財務危機，資金鏈斷裂、拖欠工資、煉鐵爐陸續停產等負面消息一直傳出。到2014年3月時，海鑫鋼鐵全面停產，2015年宣布破產獲准。

而日前阿里平台拍賣了海鑫集團的應收賬款和股利的資產包，總價值高達人民幣22.35億（折合新台幣約94.9億元），起拍價從人民幣1.4億元開始，到最後人民幣6600萬元起拍，總共流標了3次，根據專業人士透露，資產包看起來雖然非常划算，但其實裡面一堆爛帳，欠款的單位幾乎都早已倒閉，無法追帳回來。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)