多倫多藍鳥今（25日）與坦帕灣光芒交手上演逆轉勝，同時將自己進季後賽的機率提升至6成，不過他們日前卻有2名先發投手受傷進入到十天傷兵名單，若能挺進季後賽，屆時將是一大隱憂，對此，大聯盟官網便列出3名先發投手補強人選，其中包含西雅圖水手的華克（Taijuan Walker）、舊金山巨人的高斯曼（Kevin Gausman）以及巴爾的摩金鶯的卡布（AlexCobb）。

藍鳥今天交手光芒，雖然先發投手羅亞克（Tanner Roark）主投5局失3分，但打線卻相當幫忙，葛里奇克（RandalGrichuk）7局上敲出逆轉三分砲，藍鳥最終就以6-4拿下勝利；大聯盟本季擴大季後賽名額，從10隊變成16隊，也讓一些實力在中段班的隊伍有望開啟季後賽大門，根據《fangraphs》統計，藍鳥目前晉級季後賽的機率上升至6成17。

先發投手目前看來是藍鳥最大罩門，本季投手群的防禦率為3.86，在美聯排名第五，但先發投手的防禦率卻是4.72，早些日子，陣中先發投手修梅克（Matt Shoemaker）和桑頓（Trent Thornton）分別因為肩膀、右肩發炎，相繼進入十天傷兵名單。

球隊總經理艾特金斯（Ross Atkins）日前就表示，在831交易大限之前，球隊將針對先發輪值以及保護失分這2點做補強；大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）也表示，藍鳥目前迫切需要先發戰力。

眼看831交易大限即將到期，大聯盟官網也列出7位最有可能被交易的球員，其中包含3名先發投手，分別是水手的華克、巨人的高斯曼以及金鶯的卡布。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)