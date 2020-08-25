許多家長都有要找保母的經驗，不論是該保母的經歷、家中環境、資格等都會列入考量，不外乎都是為了辛苦懷胎10個月的寶貝。不過近年保母虐待孩子的新聞不斷地浮上新聞版面，讓人看了好心疼，日前就有一位女網友在臉書社團表示，她請了一名保母到家裡照料寶寶，但卻在家中的攝影機發現該保母朝泡好的牛奶內吐了一口痰，讓人不禁作嘔，直呼好噁心。

原PO在《爆怨公社》發文表示，自己其實住在澳門，由於澳門的保母並不好找，若要找到有良心的真的是要靠一點運氣，所以大部分的人都是找外籍（菲律賓或印尼），找到所屬的還會再貼到其他相關臉書社團，詢問有經驗的網友評價，而價錢相對便宜。

她說從監視器錄影機看見保母拿著奶瓶在泡牛奶，一如往常地加入奶粉及熱水後，讓她驚訝的事情發生了，只見她頭一低，口朝著奶瓶口吐了一口痰，一口透明的黏液就這麼吐進奶瓶，與寶寶要喝的牛奶混合在一起，讓她覺得噁心，並說要找保母，還是自己帶比較好吧！

保母的惡行，全被監視器給拍下。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友看了都紛紛表示太噁心，「好沒衛生，這是要害死寶寶欸」、「這樣對一個小寶寶未免也太無恥了吧」、「拳頭都硬了」。也有網友分享說「其實台灣也有不少類似的案件」，並貼出相關影片，其內容為外籍看護在家照護家中長輩，帶卻沒有職業道德，餵食長輩用膳間缺乏耐心，並動手毆打老人家，惡行都被監視器錄下，不少網友認為，不論是照護寶寶，抑或是看戶家中的老人家，建議還是在家中加裝監視器，方便監測外，對自己親愛的家人也是一種保護。

(中時新聞網)