醫師看診看上床！台中一名身心科醫師與病患人妻發生婚外情，時間長達6年之久，還多次發生性關係，床戰的地方含蓋診間、摩鐵與住處，事後人妻主動向丈夫坦承外遇，還拿出與醫師小王的婚紗照、親密對話紀錄給丈夫看，綠帽夫看後火冒三丈，氣得醫師提告求償，最後法官判決醫師需賠償30萬元。

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據了解，人妻2011年疑遭丈夫家暴，到身心科診所就醫，卻與看診的醫師擦出火花，2人自從2012年在診間發生第一次關係後，先後在診間、摩鐵與人妻的住處嘿咻，地下情就這樣維持了6年。

人妻直到2018年11月間，才向丈夫坦承出軌，且半個月前還與醫師開房間，並秀出2人的對話紀錄、親密合照與婚紗照給丈夫看，人夫當場氣炸怒告小王醫師。

但醫師庭訊時辯稱，人妻在2011年12月至2018年10月期間，多次到診所看診，2017年6月1日卻對他與診所人員表示，前夫不願負擔生重病的子女醫藥費和贍養費，於是請求診所援助，還稱她已經離婚，讓他相信對方是單身，且2人從未發生過性關係，。

法官勘驗照片發現，2人一同拍攝婚紗照，還甜蜜相視、攬抱，還有人妻僅著浴袍甜蜜靠在裸露上半身的醫師肩上，甚至有親吻臉頰的親密舉動，另外查出，醫師曾向檢方表示，他在人妻第一次看診時就知道對方已婚，與小亭說詞相符，因此不採信醫師的說法，判他須賠償小亭丈夫30萬元。

(中時新聞網)