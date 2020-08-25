保羅上演了「王子復仇記」！今天在最後1分34秒的關鍵跳投得手，幫助雷霆逆轉超前，緊接著又兩罰俱中，雷霆117比114力克火箭，將系列賽扳成2比2平手。

這場比賽雙方打得非常激烈與膠著，直到第四節剩下一分鐘都還互有領先，哈登先投進三分球，火箭1分領先，保羅隨即回敬跳投破網，雷霆超前，傑夫格林又在哈登的助攻下得手，關鍵時刻，保羅的穩健出手，雷霆要回了領先優勢，賈林納利成功地從哈登手中抄截，薛洛德快攻得分，雷霆領先3分，塔克嘗試三分線外出手沒進，保羅搶下籃板，哈登只能祭出犯規戰術來凍結時間，剩下18.4秒保羅站上罰球線，兩罰俱中雷霆握有5分領先，最後1.3秒保羅又兩罰得手，即便豪斯投進槍響三分球也無用，火箭最終以3分之差飲恨敗北。

雷霆替補悍將薛洛德16投10中，攻下全隊最高30分，保羅26分、6籃板，亞歷山大18分、12籃板、6助攻，亞當斯12分、8籃板。

火箭全隊飆進23顆三分球，比雷霆多了12個，但在決勝時刻哈登的手感當機，加上總教練丹托尼用兵過於保守，8名球員打完整場，球員體能不濟只能眼睜睜看著對手揚長而去。哈登32分、15助攻、8籃板，艾瑞克戈登23分，豪斯21分、6籃板，康寧頓14分、6籃板，塔克11分、11籃板，傑夫格林10分。

(中時 )