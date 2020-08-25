台股在經歷了8月20日單日大跌逾400點之後，在權值股領軍反攻、外資由賣轉買的多重力道帶領下重回12600關卡，重新收復月線。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，觀察近期盤勢，隨著逐漸靠近美國大選，加上美中貿易議題未解及台海地緣政治的不確定性，都使短線上市場面臨波段獲利了結壓力，但如此也有助於降低過熱融資餘額及當沖交易，讓籌碼面恢復乾淨。

從技術面來看，安聯台灣智慧基金經理人鍾安陵表示，台股的高殖利率優質標的此時仍是吸引資金挹注的重要利基，並有助於形成一定支撐。但因20日指數終場跌破月線、且盤中一度測試季線支撐的狀況出現，顯示上檔可能仍有壓力，接下來需觀察月線是否可持續站穩。

展望後市，廖哲宏指出，雖短線仍可能有波動出現，但台股在科技產業的獲利成長動能相對強勁、且資金行情有望在全球央行維持寬鬆貨幣政策下延續的利多下，應仍有利於後市股市表現。

央行公布7月證券劃撥存款餘額續增至2.49兆元、連續9個月創歷史新高，益加凸顯散戶今年以來在疫情肆虐下，還是力挺台股。7月台股有高達4366億元的現金股利發放，8月仍是台股現金股利發放高峰期，8月至21日止已有5149億元現金股利發放，超過6、7月總和，意謂著市場資金充沛！

(時報資訊)