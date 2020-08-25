台灣大(3045)基金會啟動的「Coding Fun 偏鄉玩程式」計畫，希望孩童透過學習寫程式、設計自走車、遇到挫折學會思考，透過科技教育培力及運用科技的力量，縮短城鄉差距，彌補偏鄉資源不足的問題。

台灣大總經理林之晨指出，進入5G時代，AI、物聯網等產業將加速發展，在這浪潮中，同學們強化自身的Digital DNA更顯重要。台灣大除了積極鼓勵同仁學習數位工具與邏輯思考外，更結合企業本身的核心能力，由基金會連續四年主辦「Coding Fun 偏鄉玩程式」專案，持續投注資源，並給予參與的同仁4天志工假，今年分別在雲林、彰化和台南舉辦四場營隊，去讓STEAM教育在中小學階段就生根發芽。同時，我們也在各地培養種子師資，使老師具備自行授課能力，擴大協助鄰近學校推廣科技教育，用程式翻轉偏鄉教育，平衡城鄉數位落差，為未來6G時代儲備優秀人才，落實幫助每個人Open Possible能所不能的品牌願景。

由台灣大哥大基金會主辦的「Coding Fun偏鄉玩程式」計畫，攜手中華民國愛自造者學習協會與成大教授蘇文鈺，以事業本身的營運核心為出發點，培養企業志工投入暑期程式營隊擔任講師及助教，開發出Scratch、3D列印、自走車等適合中小學的教材，帶領偏鄉學生從遊戲中學習，培養他們程式邏輯思考能力。從2017年到2020年累計在15所偏鄉國中小學舉辦營隊，投入252名志工、400名學生參加。今年暑假程式營隊共有雲林義賢國小、彰化三春國小、台南大光國小，以及台南後壁國小等四個梯次一共121名學童參與。

值得一提的是，這項計畫不僅在單一學校、單一縣市，台灣大基金會還在每個營隊後續1-1.5年，持續投入資源培育在地師資，經過半年的輔導具備自行授課的教學能力後，成為種子教師，擴大協助鄰近的學校。從2017年起到2020年，台灣大基金會投入的資源已經培育18位老師自主開課，預計到2021年累積開設336堂課、授課學生人次達到6,300名，同時解決偏鄉師資短缺及孩童課後照護的問題。

(時報資訊)