大陸新華社「新華視點」報導，北京時間25日上午，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊海澤、財政部長穆努欽通話。雙方就加強兩國宏觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議落實等問題，進行了具有建設性的對話。雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。

據了解，大陸商務部於20日透露，美國總統川普宣稱無限期推遲中美貿易高層對話後，中美雙方已商定在近日內舉行通話。雙方除審查第一階段協議執行狀況，中方將與美方就制裁中國科技企業進行交涉。

美國總統川普於美東時間18日指他叫停中美高層原訂於8月15日的視訊會議，川普助理澄清，當時川普是因不滿中國疫情處理才叫停。

不過在川普釋出不談判不對話的訊息後，《華爾街日報》20日報導，中美將在短期內會談，參與官員包括大陸國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊海澤（R obert Lighthizer）及美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）。大陸商務部在20日下午也證實上述消息。

美國智庫彼得森國際經濟研究所數據顯示，2020年截至6月底，大陸採購美國的產品價值總計達到333億美元，僅為2020年目標的47％ 左右。美國可能會通過此次會議向中國施壓，要求中方加快採購步伐。

(中時 )