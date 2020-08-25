印度馬哈拉什特拉邦（Maharashtras）賴加德縣（Raigad）一棟5層樓的公寓，24日當地時間晚間約6時許突然發生倒塌；目前已知有1人不幸罹難、15人獲救，但疑似仍有200多人受困於瓦礫堆中等待救援。

根據《印度斯坦時報》、《CNBCTV18》報導，發生倒塌的大樓「塔里克花園」（Tariq garden）距孟買約170公里，是一棟擁有10年歷史的建築，內部共有47戶。最上層的3層樓倒塌時，有民眾立即衝出大樓到安全地點避難，而目前救援人員也已救出約15人，並將其送往醫院接受治療，但當地政府預估，這棟倒塌的大樓中仍有約200位民眾受困在瓦礫堆下，將加快搜救行動。

賴加德縣官員塔特卡雷（Aditi Tatkare）表示，「截至目前為止已經救出了25人，但預估仍有200多人被困在底下；現場有5至6支救援隊正在進行搜救行動，後續有更多救援隊將抵達協助救援行動。」

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(中時新聞網)