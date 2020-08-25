前總統馬英九與總統蔡英文，近日因兩岸議題隔空互批，「雙英」對決砲火猛烈，也在網路上引發兩邊支持者論戰。網路平台針對國家安全的看法進行投票，馬英九、蔡英文票數差距懸殊，目前有較多網友支持馬英九的論述。

馬英九批評蔡英文拒絕承認一中憲法架構下的九二共識，把台灣推向戰爭邊緣，蔡英文則反嗆，馬英九在主權議題上卑躬屈膝，對民主價值不吭一聲，無法換來和平。雙方激辯，就連副總統賴清德、前總統陳水扁等人也都加入戰局，對於此事進行表態。

《yahoo》進行一項投票「蔡英文、馬英九對國家安全的看法，你支持誰？」投票時間為24日至29日，截至今日上午9點25分，蔡英文獲得1034票、馬英九3376票，根據目前結果，較多人支持馬英九。

蔡英文的支持者留言表示「國力強才能保衛國土」「馬先生談的是假議題，所以只有一個選項」「她是真正會保護台灣的人」「自信，勇敢的台灣總統」。

馬英九的支持者則說「支持馬英九，兩岸和平，民生樂利；反對蔡英文，台獨死路，美日棋子！」「馬英九身體力行，蔡英文剩一張嘴，說一套做一套只會選舉搞內鬥」「兩岸本應該和平共處，不應挑釁」「兩岸要交流才會安全」。

(中時新聞網)