口罩開放自由買賣後，買口罩防第二波疫情又成了全民運動。但一名網友表示，她到藥局排隊領實名制口罩時，遇到排在前面的婦人正在嫌盒裝口罩價格貴，想買單價5元的盒裝口罩，但藥師回她「5元的口罩就只有實名制的，而且實名制口罩品質都是劣品」，讓排在後面的原PO驚呆了。

這名網友在臉書《口罩現貨資訊》發文，聽到藥師對婦人說，實名制口罩品質是劣品，是廠商不要打下來分給國家的，其它好的才會留盒裝，讓她很傻眼，結果婦人走後輪到原PO開口「我要換實名制兒童口罩」，男藥師瞬間閉嘴、一言不發，場面尷尬至極。讓原PO嘆道「不管事情是不是真的啦！我覺得真的不要這樣講……」。

對此，網友紛紛留言，「什麼劣品？這要負責的」、「我不信，哪有那麼多劣質品當實名制發啊？藥師講這樣真的很糟糕」、「藥師想賺錢也不用這樣吧」、「所以是真的劣質品嗎」，也有人平反實名制口罩也能領到好貨「昨天幫小孩領實名制領到匠心的！覺得開心」、「我買的實名制目前都很好」。

但也有網友對實名制口罩有意見，表示確有領過沒有壓條或是缺少耳帶、耳繩斷掉的瑕疵品，「所以每一次買都是賭注啊」、「難怪耳線都會斷、「白色口罩的耳繩戴不到幾分鐘就斷了」、「實名制捲捲繩的真的比較爛」、「藥師包了好幾個月，可能也退了不少囗罩才這樣說吧！」

(中時新聞網)