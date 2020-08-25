美國智慧機龍頭蘋果等科技股周一(25)開盤繼續領漲那斯達克指數，蘋果股價終場上漲5.95美元或1.20%、報收503.43美元，市值也站穩2兆美元關卡。蘋果股價今年以來上漲逾67%，當年接替賈伯斯（Steve Jobs）出任蘋果值行長的庫克9年來經營讓蘋果股價翻漲超過8倍，將拿到56萬股(約82億元新台幣)蘋果股票的獎勵。

綜合外媒報導，庫克接任蘋果執行長屆滿9年，當時賈伯斯因病離開該職位，庫克也在這幾年間強化蘋果生態系，陸續推出iPhone、iPad、Apple Watch等硬體設備，以及雲端服務，讓蘋果的營收來源更加多元化，蘋果也從當時市值不到4000億美元，增長至2兆美元，成為全球市值最高的公司。

蘋果7月底也宣布，將在8月31日道瓊指數開盤前，將股票1股拆分成4股，若以周一收盤價來計算，每股將降至125美元左右，這將吸引散戶更好進場買進蘋果股票。這也是庫克擔任執行長以來，第2次拆分股票。由於標普500指數與那指編列指數是依照市值加權，所以蘋果拆分股票對其沒有影響。

由於蘋果是目前道瓊指數股價最高的成份股，拆分股票，勢必影響科技股對道瓊指數的影響力，對此，標普道瓊指數公司24日表示，從8月31日起，雲端服務商Salesforce.com、生技大廠安進（Amgen）以及工業大廠漢威（Honeywell），至於直至2011年都是道瓊指數龍頭的埃克森美孚，將在下周一開盤前正式被剔除。

若依照當時庫克接替賈伯斯，出任蘋果執行長，56萬股股票是每年的獎勵金，至於其他部分，則是與蘋果股價表現有關，包括股息再投資等，蘋果今年回報率達225%、大幅超過其他標普500指數，遠超獲得獎勵金的門檻。

(中時新聞網)