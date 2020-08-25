美股道瓊工業指數30檔成分股大換血！標普道瓊指數公司（The S&P Dow Jones）周一（24日）宣布道瓊指數成分股將進行自2013年來的第一次換血，製藥大廠輝瑞（Pfizer）、石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）及國防公司雷神（Raytheon Technologies）將被剔除。

雲端客戶關係管理服務商Salesforce將取代石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）；生技公司安進（ Amgen）將取代製藥大廠輝瑞（Pfizer）；軟體和工業聯合企業Honeywell則將取代國防公司雷神（Raytheon Technologies）。預計8月31日（下周一）開盤前生效。

標普道瓊公司指出，本次換血是因蘋果拆分股票後減低道瓊至數中的科技股佔比，由27.6%降至20.3%，這項新發布的聲明除了將補足科技股的比重，亦將使道瓊成分股更加多元化、避免類似規模的公司重複，也更全面的反映美國經濟。

蘋果於2014年時宣布股票分割，2015年加入道瓊工業指數。早前蘋果公司再次宣布將拆分股票，使股價更親民，以吸引更多散戶，為鮮少有股票分割歷史的道瓊指數再添一筆。

標普道瓊高級指數分析師Howard Silverblatt 指出，自1980年代以來，僅有三檔道瓊成分股曾實施股票分割，1989年十月Philip Morris、1992年五月迪士尼及2015年三月Visa先後宣布分割股票。他也強調，自2015年Nike宣布股票一股拆兩股之後，就再也沒有企業實施過股票分割。

蘋果在道瓊工業指數的地位將隨著股價拆分計畫掉落，蘋果過去在該指數中排名第一權重股，Silverblatt表示拆分股票將使蘋果掉至第17名，前三名權重股的則由UnitedHealth Group Home Depot和安進（Amgen）接收。

Salesforce在24日盤後股價上漲3.8%，本年度股價已漲28%，安進上漲4%，Honeywell漲3.7%；被移出道瓊工業指數的埃克森美孚及輝瑞皆下跌1.6%，雷神則跌3%。

值得注意的是，能源股埃克森美孚作為道瓊成分股已有近百年的歷史，1928年以標準石油（Standard Oil）的名字加入，直到2011年都是全球市值最大的企業，如今卻慘遭道瓊指數除名。Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar表示：「能源仍是全球的主要動力，但能源股卻如此失寵，令人驚訝。」

(中時新聞網)