「台海爆發衝突，美軍航母還能進台灣海峽嗎？」這或許是兩岸網友探討兩岸局勢最關心的問題。前海軍後勤中將甘克強分析直言，台海因具備「縱深淺、反應短、透明度高」等特性，開戰後，基本上參戰雙方都是透明的，且若真的開戰，澎湖與東沙2離外島將是最先被攻擊的。

甘克強近日接受港媒《中評社》專訪，被問及前總統馬英九稱兩岸爆發戰事，恐「首戰即終戰」，引起輿論熱議，長期研究大陸解放軍的甘克強說，兩岸對彼此沿海軍力部署，其實都心知肚明，要在台海開戰，其實風險不低，參戰的艦隊群，大家都是透明的，且「美軍派航母戰鬥群馳援台灣」，不可能像宣傳照一般排的密集，戰鬥肯定是散開的，否則解放軍用導彈反擊，那「加菜」不得高興死。

他解釋，美航母戰鬥群基本包括「戰略嚇阻」、「武力炫耀」、「越洋用兵」及「縱深打擊」4大任務，但美對中國大陸較無法做到「戰略嚇阻」，因為補給戰線拉得太遠，且他研判，美國不會輕易涉入台海作戰區域，因為解放軍有很多反介入手段可運用。

甘克強進一步指出，解放軍若攻台，「澎湖」與「東沙」2離外島是最可能先被佔領的，澎湖距離大陸僅150公里遠，一旦澎湖被奪下，解放軍就可在澎湖架設導彈，屆時台灣全島都將在射程範圍內。

(中時新聞網)