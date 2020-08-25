美股道瓊工業平均指數將進行大洗牌，標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）周一宣布雲端運算服務公司Salesforce.com 、製藥公司安進（Amgen）與消費電子、工業與航太公司漢威聯合（Honeywell）三家新公司將納入由30檔藍籌股組成的道瓊指數。

標普道瓊指數公司宣布，Salesforce.com將取代石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil），安進將取代輝瑞（Pfizer），而漢威聯合將取代雷神技術（Raytheon Technologies）。道瓊指數成分股的變動將於8月31日周一開盤前生效。

受此影響，Salesforce周一盤後漲逾3%，安進盤後漲4%，漢威聯合盤後漲近4%。埃克森美孚盤後跌逾2%，輝瑞跌1.26%，雷神跌近3%。

這項調整主要受到蘋果決定將股票1股拆為4股的決定影響，此舉將大幅減少科技股在道瓊指數的比重。標普道瓊指數公司資深指數分析師Howard Silverblatt表示，單單蘋果這一家公司就會使道瓊指數的科技股權重將從27.6%下滑至20.3%，這是非常巨大的萎縮，在納入Salesforce後，科技股權重可回升至23.1%。

蘋果在完成股票分割後，在道瓊指數成分股的權重排名將由榜首下滑至第17名。由於道瓊指數是以股價加權估算，意即股價越高的個股所取得的權重也較大。標普500指數權重的估算則以市值為基礎。

蘋果今年以來已上漲逾70%，上周成為第一家市值突破2兆美元的美國上市公司。今年以來蘋果更為道瓊指數貢獻逾1,400個漲點，是目前為止推升道瓊指數最大的功臣，若無蘋果使出的洪荒之力，華爾街普遍預期道瓊指數要趕上頻創新高的標普500指數與那斯達克指數會更為費力。

與3月23日創下的歷史新低相比，道瓊指數已上漲約55%，距離2月12日創下的歷史高點29,568.57點，還差約4.2%。

根據標普道瓊指數公司的資料，道指成分股洗牌後，按周一收盤價估算，聯合健康保險（UnitedHealth Group）將成為權重最大的成分股，其次為家得寶（Home Depot）與安進。Salesforce將排名第6，漢威聯合排名第11。

該分析師表示，一次納入3檔個票的調整是「極不尋常」的事，這是一個巨大的變化，尤其是把蘋果權值變動也納入來看，「因此，我們預期會看到許多隨之而來的動作，料將出現大量的買賣操作」。

(時報資訊)