隨著大陸市場在第二季全面復工，加上第三季為傳統旺季，台達化(1309)ABS、PS維持全產全銷，今股價點火開高，一度大漲5%，股價最高達23.35元，站穩所有均線，技術線型呈現多方排列。

展望第三季為傳統旺季，加上ABS、PS新產能增加有限，台達化營運仍有表現空間。大陸復工快速，在第二季幾乎已經全面開工，整體經濟活動復甦下，下游客戶需求轉強，積極拉貨，台達化ABS、PS維持全產全銷，第二季財報也交出亮眼成績，單季稅後淨利達3.26億元，每股獲利0.95元寫下新高，單季毛利率為16.6%；累計上半年稅後盈餘4.71億元，年增54.07%，每股獲利1.37元，上半年毛利率13.91%。

展望第三季為塑化產業傳統旺季，加上下游端庫存偏低，客戶拉獲積極下，台達化第三季營運動能仍強，且因為今年ABS、PS新產能增加有限，疫情效應下，帶動免洗餐具需求，塑膠餐具、塑膠盒等使GPS價格含需求穩健走堅，除疫情外，大陸又適逢洪災帶動，白色家電中冰箱的需求也將拉動GPS，動能有機會延續至9月。

(時報資訊)