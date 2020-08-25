如同外界預測，大陸熱門社群影音軟體抖音國際版「TikTok」24日正式向美國總統川普與美國政府就其以行政命令要求美企禁止與TikTok以及字節跳動交易的行政命令提告，指控其不符合行政程序，且不同意川普政府先前一再強調TikTok會造成「不尋常和特別的威脅」。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，在川普政府官員以及部分議員一再指出TikTok對美國造成國家安全威脅，特別是身為陸企的字節跳動，按照大陸法律規定，有義務提供資訊給政府，屆時讓美國人民個資恐遭北京掌控，讓川普政府決意對TikTok動手。

川普政府於本月6日簽署行政命令，要求45天後禁止美企與TikTok以及字節跳動有任何業務往來，又於14日發布要求字節跳動90天內出售TikTok，目前已有微軟以及甲骨文等美企進行收購談判，預計收購TikTok在北美、加拿大、澳洲以及紐西蘭等國業務，價值約在250億美元至300億美元間。

對此，TikTok於24日在其官方網站上說明已正式向川普政府提告，表示強烈不同意白宮將其視為國家威脅的立場，並強調自身該公司已極度努力保護用戶個資與隱私，「我們不輕易提告政府，但我們感到別無選擇，必須採取行動確保權利」。TikTok也表示，川普政府也違反美國憲法賦予的權利，也就是在缺乏告知或給予辯駁的機會下就強制下禁令，已濫用了國際緊急經濟權力法（IEEPA）。

(中時新聞網)