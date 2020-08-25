該不該入境普篩，國內掀起正反論戰，但10月進入流感季，一旦流感和新冠肺炎齊發，國內防疫將備受考驗。前衛生署疾管局長蘇益仁憂心說，疫情低谷快結束了，備戰時間只剩一個多月，台灣做好準備了嗎？

鏡週刊報導，日前沸沸掦掦討論入境普篩問題，在蘇益仁眼中看來，篩檢調查區社有無感染並非壞事，但和要不要入境普篩是兩回事。他認為，現在討論入境普篩效益不大，當務之急反要更關注秋冬的防疫。

蘇益仁說，除非國內外疫情發生變化，否則目前指揮中心的政策不需調整，但10月起進入流感季，要同時面對流感和新冠病毒的威脅，屆時將面臨檢疫、快篩等問題，我們是否已備妥疫苗？萬一民眾搶打疫苗引起恐慌怎麼辦？這才是大家應更關心的防疫重點。

關於流感疫苗的施打，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，到時若出現發燒患者，未必都會要求隔離，會先檢視其有無接觸史等因素判斷，先施以藥物治療。另外，政府今年已備妥600多萬支流感疫苗，會鼓勵民眾公費或自費施打，避免流感與新冠肺炎症狀難辨別。

(中時新聞網)