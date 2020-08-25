桃園自從升格為直轄市後，市政府大量推動公共建設，其中重中之重的地區，就屬中路重劃區，因為這裡涵括全國最大司法園區啟用，設置有地方法院、地檢署、檔證大樓等機關用地，未來發展潛力無窮，吸引許多知名建商相繼進駐。

中路特區擁有廣大綠地，包括風禾、向陽、水秀等多座千坪公園，高綠覆率的居住環境，成為眾多自住客的購屋首選。/圖由業者提供

中路重劃區開發面積約104公頃，不僅有司法園區生活圈，更設置9,000坪大面積公園綠地，視野景觀佳，媲美國際級水準重劃區，區域範圍由文中路、廈門街、國際路及永安路所圍起，而且距離中正藝文特區、桃園市政府不遠，附近已有成熟的商圈，可階段性替代重劃區發展中的生活機能。

司法園區行政區地目變更為商業區，會以大型量販店及商業辦公大樓為規劃定位，帶動中路地區住宅及商業的發展機會。/圖由業者提供

依據桃園市政府都市計畫，考量司法園區將產生相當規模之商業需求，故將園區所劃設之行政區變更為商業區、並增加劃設公園用地，計畫區變更使用後，會以大型量販店及商業辦公大樓為規劃定位，並結合周邊公共設施、國際路、國道2號及未來捷運橘線等交通系統，創造高優質服務的複合型商業購物與辦公中心，在轉型發展下，加速吸引桃園區及內壢地區周邊擁擠的商業與住宅人口進駐，並帶動中路地區住宅及商業的發展機會。

合雄建設深耕桃園在地多年，「合雄5號花園」是合雄建設插旗中路的代表作。/圖由業者提供

合雄建設挑地一向精準，深耕桃園在地多年，從南崁、藝文再到八德屢創佳績，累積出好口碑，迄今已協助3,000多戶家庭完成購屋夢想，這次推出的「合雄5號花園」，位於司法園區旁靜巷及學校預定地，不僅環境單純還有百來坪的綠帶走廊，同時享受靜謐生活及永安路熱鬧商圈，離塵不離城的生活型態，吸引區域換屋客及外地自住客紛紛進駐。

「合雄5號花園」位於司法園區旁靜巷及學校預定地，離塵不離城的生活型態，磁吸首購搶入置產。/圖由業者提供

「合雄5號花園」周邊有學校預定地現為綠化景觀，還有環狀綠帶、農業保護區景觀優勢絕佳。在聯外交通方面，「合雄5號花園」靠近南桃園交流道，3分鐘直上國道中山高、北二高，可快速抵達機場國門及高鐵桃園站；鄰近的中埔國小附近，則設有統聯、桃園客運、高鐵接駁車站牌，讓往返台北、桃園火車站、桃園高鐵站更為便利。

市政府的道路貫穿工程，由國際路打通至南平路，達到分流並有效解決南桃園交流道塞車問題。/圖由業者提供

在桃園交通局規劃研擬下，南桃園交流道塞車問題已有解，由國際路打通至南平路，不但可舒緩南桃園交流道及大興西路交通壅塞問題，也能更快速銜接藝文特區，加速周邊區域發展，市政府施作的道路貫穿工程，是把國際路從永安路口打通至南平路，預計總長約880公尺，將於110年底完工通車。

桃園市政府住宅發展處，所規劃的社會住宅工程進度如期進行，中路二號社會住宅位於中路重劃區，桃園市政府住宅專責機構亦入駐在此，並設立居住服務中心、公托中心、庇護工場等，與周鄰社區共享社會福利資源。社會住宅1、3、4號，預計皆在2021-2022年底完工啟用，可預見未來因人口成長，也加速司法特區發展，以及周邊基礎建設推動，帶進便捷的機能生活。

「合雄5號花園」位於司法園區生活圈，稀有綠生態環境，加上區域建設多，未來漲幅空間大。/圖由業者提供

中路特區以司法園區為核心，3,600坪行政園區近期已先行整地，活絡區域發展指日可期。園區周邊名宅林立、生活水平高，再加上房價比雙北市親民許多，成為許多年輕族移居首選。「合雄5號花園」位於司法園區生活圈，除了周邊公園綠帶相當豐富，未來更是學校第一排，綠意生活加上單純環境，自住或投資都是很好的選擇。

(中時新聞網)