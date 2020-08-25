《週刊文春》報導，立憲民主黨參議院幹事長蓮舫已經離婚，蓮舫也承認了此事。她表示，兩人是因為人生觀不同而離婚的。

今年52歲的台裔參議員蓮舫8月20日向參院事務局報告，已脫離夫姓，從「村田蓮舫」改回本名「齊藤蓮舫」，參議院網站上的議員資料欄也已更新。

蓮舫在擔任節目主播時與自由作家村田信之結識，兩人還曾一起赴中國留學，其後於1993年8月入籍、結婚。1997年生下雙胞龍鳳胎。今年23歲的兒子村田琳已在演藝圈出道，是偶像組合的一員。

蓮舫8月24日在接受《週刊文春》採訪時說，「8月7日提出離婚協議書，也已經被受理。沒有請律師，兩人是圓滿的協議離婚。理由很簡單就是人生觀不同。他在早稻田大學教書，與學生從事著與地方上結合的教育，他有一天想將生活據點移到鄉下，而我的選舉區在東京，我想從東京改變日本。」

「小孩們都已經是成人，在考慮彼此的將來時認為，是否有必要再在同個戶籍？兒子朝演藝圈發展，女兒也找到工作了，是下此決定的很大理由。

蓮舫表示，「是她在今年春天提出離婚的，兩人談了兩次各半小時，他也能理解我們價值觀的差異，但我們現在也彼此聯絡，關係很好。只是不在同一戶籍而已，生活上、心境上完全沒有改變。」

(中時新聞網)