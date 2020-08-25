台南一所中學師生前往金門交流，由於適逢823，因此師生下機後，親吻金門土地感念烈士貢獻，沒想到遭民進黨台南市議員李啟維批評搞錯對象。對此，資深媒體人陳東豪反批「87」，更反問民進黨如果放縱這樣的言論，是要國軍如何悍衛國家？

對於該所中學師生親吻金門土地致敬823做法，李啟維24日在臉書發文批評，好像我們台灣人有義務替中華民國打這場中國的內戰，因有金門挺住，中國才沒打來台灣，所以要感謝。若是如此，則有必要說清楚。

李啟維臉書。（摘自李啟維臉書）

李啟維更稱他很尊敬該所中學的校長。但因為台灣的教育界教的多是中國歷史，不教823砲戰台灣充員兵，為竊據自己家鄉的中華民國枉死金門馬祖的史實，特地提醒去金門交流的該所中學師生，台灣是台灣中國是中國，年青人不要再蹈823砲戰台灣充員兵的覆轍。

李啟維所稱的台灣充員兵是指823炮戰發生時，駐守金門諸島的4、5千台灣兵，約占駐軍人數十分之一。前行政院長郝柏村2018年接受專訪時指出，823炮戰和古寧頭戰役不同地方在於，古寧頭戰役時，還沒有台灣兵參戰，而823炮戰駐守金門各島的部隊中，有十分之一正是台灣充員兵，他們許多人為了保衛金門、保衛台灣而長眠於金門諸島上。

對於李啟維的言論，陳東豪並不認同。陳24日在臉書發文批評，民進黨現職民代再講823砲戰和台灣沒有關係，不用紀念。那蔡英文總統去金門幹嘛？在金門犧牲的人算什麼？AIT去金門獻花是獻給誰？民進黨如果縱容這種言論，要軍人如何悍衛國家。陳東豪更批，「真是87」。

陳東豪臉書。（摘自陳東豪臉書）

(中時新聞網)