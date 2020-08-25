颶風來襲，周一美國原油期貨反彈0.7%；受颶風「馬可」及熱帶風暴「勞拉」逼近，迫使墨西哥灣近80%、約100多個外海鑽油平台人員進行撤離。墨西哥灣石油產能佔美國總產能的17%，煉油商為預防起見暫停了產油活動，使得該地區原油和天然氣產量減少，並提振了油價。

但分析師認為，由於汽油庫存量仍高，因此兩個風暴不太可能促使油價大幅上漲，且目前汽油需求處於季節性淡季，加上新冠肺炎疫情尚未得到控制，目前市場需求約比去年同期少了15%，故漲幅將受到限制；其中美國原油漲幅0.7%，倫敦原油漲幅1.8%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.28美元，報每桶42.62美元；9月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.25美元；9月RBOB汽油漲0.09美元，報每加侖1.37美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.78美元，報每桶45.13美元。(商品行情網)

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