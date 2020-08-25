台積電(2330)繼周一站回月線428元後，今開盤跳空漲5.5元至433.5元，續扮演台股上攻月線的多頭主帥。台積電再度在南科買廠房為未來擴產做準備，將增添後續成長動能。

台積電ADR 24日上漲0.56美元、漲幅0.71%，每股約合新台幣465.78元。台積電周一收高至428元，外資買超2410張。

台積電公布再度出手收購廠房，擴大台南地區布局，斥資新台幣48.4億元，向瀚宇彩晶購買興建中的廠房及附屬設施，估計今年來已斥資約100億元收購廠房，為未來擴產做準備。

因應營運成長需求，台積電今年來大舉展開收購廠房行動，已斥資6.6億元向家登購買位於台南市新市區南科七路的不動產，還斥資36.5億元向力特購買位於南科的廠房；日前斥資8.6億元，向益通購買位於台南市新市區南科二路的廠房及附屬設施；這次向瀚宇彩晶購買興建中的廠房，台積電今年來已斥資100.1億元購買廠房。

南科是台積電5奈米及3奈米生產基地，台積電今年來大舉購買台南市廠房，為衝刺5奈米及3奈米製程準備。

考量未來幾年5G與高效能運算對5奈米等先進製程強勁需求，台積電今年擴大投資，資本支出將達160億至170億美元，創下歷史新高紀錄。

(時報資訊)