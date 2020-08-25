《商情》豆油跌 打壓馬來西亞棕櫚油價格 10:002020/08/25 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豆油跌，打壓周一馬來西亞棕櫚油價格；因豆油價格下滑，加上出口數據疲弱，拖累周一馬來西亞棕櫚油價格走低，盤中一度下跌1.2%，不過因棕櫚油產量減少而限制跌幅。 FGV控股的分析師表示，棕櫚油價格於第三季主要受惠中國與印度在疫情解封後積極補充庫存，但季末需求回軟，價格也將下滑，預測下半年棕櫚油價格會介於2400馬幣至2600馬幣。 終場11月交割的棕櫚油下跌約0.7％，至2,663馬幣（638.15美元）；大連期交所1月交割豆油小幅下跌，棕櫚油下跌0.2％。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #馬來西亞 #馬幣 #豆油 #打壓 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》需求減少 東京期橡為連2周下跌 10:002020/08/24 財經 《商情》美元反彈 紐約期棉收低 10:002020/08/24 財經 《生醫股》美吾華跨境三箭連發 洗髮品牌強攻海外 10:342020/08/24 財經 《商情》反應原料成本 廢鋼漲300元 12:162020/08/24 財經 豐興調漲本周廢鋼收購價格 每公噸漲300元 11:092020/08/24 財經 《商情》庫存持高 國際鐵礦石價跌 12:162020/08/24 財經 馬教授上身 大九學堂將訪古戰場 04:102020/08/24 政治要聞 邱師儀》馬其實是蔡的恩人 18:562020/08/24 觀點 馬辦回嗆蔡 不要裝睡叫不醒 04:102020/08/24 政治要聞 《國際油價》復甦疑慮 原油期貨跌逾1％ 10:172020/08/24 財經 財經熱門新聞 台積電連4次購地 謝金河喊不尋常：加緊腳步幹大事 - 財經 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 陸晶片業EUV商機沒了 台積電狂砸千億採購撐起7奈米功臣 - 財經 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 ECFA優惠失 機械輸陸驟降 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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