豆油跌，打壓周一馬來西亞棕櫚油價格；因豆油價格下滑，加上出口數據疲弱，拖累周一馬來西亞棕櫚油價格走低，盤中一度下跌1.2%，不過因棕櫚油產量減少而限制跌幅。

FGV控股的分析師表示，棕櫚油價格於第三季主要受惠中國與印度在疫情解封後積極補充庫存，但季末需求回軟，價格也將下滑，預測下半年棕櫚油價格會介於2400馬幣至2600馬幣。

終場11月交割的棕櫚油下跌約0.7％，至2,663馬幣（638.15美元）；大連期交所1月交割豆油小幅下跌，棕櫚油下跌0.2％。(商品行情網)

(時報資訊)