COVID-19治療希望，週一亞洲天然橡膠期貨全漲；由於COVID-19血漿療法，提振市場信心，據了解，美國食品和藥物管理局的緊急使用授權公告，將允許使用從COVID-19中恢復的患者的血漿作為該病的治療方法，冠狀病毒治療的希望，抵消美中貿易衝突的擔憂，並鼓舞消費者需求復甦的樂觀情緒，亦帶動強投資者的風險偏好，膠價全面反彈上漲。
其中TOCOM-指標12月期貨漲1%，報每公斤173.2日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨漲1.7%，報每公斤179美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲2.4%，收於每噸12675元人民幣。
亞洲橡膠現貨價格走高，追隨期貨漲勢，其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲1.7%，報每公斤55.80泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲近2%，報現貨價每公斤136.9美分。(商品行情網)
(時報資訊)
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