擺脫首戰落敗陰影，「字母哥」阿提托康波展現全聯盟最強悍的實力，今日又用雙手寫下紀錄，成為NBA史上季後賽第一位能在前4場比賽繳出場均超過25分、10個籃板以及5次助攻的球員。

頂著全聯盟戰績最佳的公鹿，季後賽開打前所有專家都看好能夠輕鬆過關，甚至橫掃的機率都非常高，沒想到第一場比賽就爆冷落敗，讓專家們不禁捏了一把冷汗。

幸好暴冷的賽事也只是曇花一現，球場上憑藉的是硬實力，無法靠著單一球員的優異表現左右戰局。公鹿不僅只有字母哥，還有米德頓、布魯克羅培茲、布雷索、柯佛等好手，目前3比1取得聽牌優勢。

不過，公鹿的光環依舊是圍繞在一個人的身上，此人就是阿提托康波，首戰攻下31分、17籃板、7助攻、次戰拿下28分、20籃板、5助攻，第三戰貢獻35分、11籃板、7助攻，今天有31分、15籃板、8助攻入賬，根據統計數據，字母哥的這張成績單讓他成為NBA史上第一人，這番成就連喬丹、詹姆斯、布萊恩等頂尖名將都做不到。

(中時 )