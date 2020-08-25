圖為醫務人員正在調配試劑（中新社）

一名33歲從事IT業香港男子，上周第二度確診感染新型冠狀病毒，港大研究發現，該病人是全球首宗有紀錄的二次感染個案。負責研究的專家稱，病人可多次感染令控疫難度增，未來巿民或要每年接種一次預防疫苗，並可能令醫療系統的壓力等同要面對「兩次流感」一樣。

日前香港出現一名男子自西班牙返回香港後，確診新冠肺炎，由於該名男子在3月底時曾染新冠肺炎，4月中康復，但如今又再度確診。

明報報導，港大醫學院微生物學系的研究團隊透過基因排序，發現該名病人兩次感染病毒株基因排序明顯不同。

研究團隊再根據其他資料，包括病人第二次確診後病毒量較高，距離首次感染已隔4個半月，以及病人曾外遊等，判斷該病人屬二次感染，並非首次感染後體內的病毒繼續釋放所致，屬全球首宗康復後受二次感染個案。

團隊指出，這個個案顯示群體免疫不能截斷傳播，新冠病毒有可能像其他人類冠狀病毒一樣，長期在人類中傳播，而即使有疫苗，亦未必能提供終身免疫。

研究團隊成員之一、港大醫學院醫學系臨牀教授兼助理院長孔繁毅表示，暫未見到新冠病毒有季節性，或一年四季都出現，但仍要觀察。

(旺報 )