台版神鬼交鋒!「騙扁小子」黃琪佯裝台大校長、香港首富祕書詐騙上億被訴求重刑。（北檢／陳志賢攝)

「騙扁小子」黃琪涉嫌與保險業務員蘇立民合謀，佯裝台大前校長楊洋池、香港首富李嘉誠秘書、律師，分別關說台大醫院、向中衛公司詐騙大量口罩等防疫物資未遂、詐騙工程款及律師費，詐騙4900萬元及日幣2億多元，台北地檢署今依詐欺、個資法、商業會計法、公司法、洗錢、頂罪等罪起訴黃、蘇2人。台北地檢署痛批黃一再反覆詐騙，惡性重大，有如電影「神鬼交鋒」請求法院從重量刑。

檢調調查，本名黃照岡的黃琪，假冒藝人張清芳前夫宋學仁及其祕書張小姐，打電話或電子郵信方式請託前台大校長楊泮池，安排友人母親赴台大醫院就醫，並安排自己在台大住院後，向高院陳報他身體狀況欠佳，拖延訴訟，另冒用楊泮池助理名義向榮總蒐集他人病理檢體資料。

黃另假冒楊泮池妻子名義申請台大校內網路電話分機及寄發電子郵件給台大計算機及資訊網路中心承辦人。

今年2月間，黃又假冒李嘉誠的秘書、楊泮池名義打電話給「口罩國家隊」之一的口罩工廠中衛公司，謊稱李嘉誠有意捐贈口罩，下訂成人、兒童口罩各5000片、酒精棉100盒，企圖在疫情期間大賺災難財，但未遂。

另黃與蘇立民成立私人顧問公司，不實驗資300萬元完成公司登記，另佯裝是國泰集團千金蔡佳玲、律師事務所律師，向民眾騙稱可取得優惠匯率，可協助工程訴訟，需高額訴訟費，詐騙4981萬元、日幣2.28億、美金40萬多元及歐元1萬多元。

今年3月黃得知詐騙口罩案曝光，遂以罪責不重，要求共犯蘇立民頂罪。

★中時新聞網關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )