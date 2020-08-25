來自土耳其的男星吳鳳來台發展14年，2015年迎娶妻子陳錦玉（Rynne）當台灣女婿，婚後生下兩位寶貝女兒，前年獲得中華民國身分證，成為正港台灣人。他最近圓買房夢想，和家人忙著搬新家，所以孩子的學校和生活環境都會改變，他也擔心是否會出現不適應的問題，但他認為掌握一個關鍵，小孩就能逐漸接受。

吳鳳23日在臉書透露正在搬新家，非常擔心孩子會不會不適應，他表示事先可以先跟小孩講清楚為什麼要搬家，「跟孩子清楚的溝通是關鍵，千萬不要覺得孩子很小不懂，他們比我們想像的厲害。」

吳鳳和老婆都有一個育兒共識，「就是不要限制或壓迫孩子太多，不給他們壓力或逼迫他們去學什麼，重要的是要和孩子有一個很親密的關係。」他鼓勵家長可以讓小孩學習獨立，不要害怕人生中任何的一個變化。開明又民主的教育方式，引起許多網友盛讚：「好棒有吳鳳這樣的一個爸爸用正面思考讓孩子參與，給孩子一個機會」、「真是個用心的好父親，許多孩子適應新環境困難就是缺少家長事先的說明和關心。」

(中時新聞網)