阮經天在電影《八佰》戲份也被刪到寥寥無幾。（圖／中時資料照片）

由大陸導演管虎執導，講述年初國民革命軍堅守上海四行倉庫歷史故事的電影《八佰》原定去年上映，突因「技術問題」取消，後又陷入政治風波，直到近日才以刪減版順利在戲院播映。今(25日)雜誌報導，《八佰》在疫情期間殺出重圍上映，票房衝破37.8億台幣，原有參與演出、後來自宮刪減戲份的黃曉明，因此和電影紅利無緣。

據知，《八佰》電影開頭先放上一段用英文講述的紀錄片，回顧四行倉庫在民初的歷史，該片邀來不少大牌影星聚集，包括金馬影后馬思純前男友歐豪、王千源、杜淳、魏晨等，去年卻傳出因政治糾紛上映檔期兩度被砍，網上此時也傳出，黃曉明擔心被牽累，主動要求刪減戲份，但當事人沒證實。

據《鏡週刊》報導，為拚當局點頭在電影院播放，《八佰》後來推出刪減13分鐘的版本送審，後來如願上映，票房也比預期的佳，上映4天達37.8億台幣，使剩沒多少戲份的黃曉明可說糗大，少收許多電影紅利，金馬影帝阮經天原本也有演出日本間諜，因批判暗示過重刪到只剩影子，同樣錯失了電影紅利。

(中時新聞網)