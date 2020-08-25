劉張姓老阿嬤外表卻像是80歲，讓高員直呼要好好向老婦討教保養皮膚和長壽的秘訣。（警方提供／陳世宗台中傳真）

日前傍晚17時許，1位民眾匆忙地趕赴台中市政府警察局第四分局黎明派出所報案，稱在路上發現迷失老人需協助。警員高慈青二話不說馬上動身前往報案地點找尋，果真在南屯區黎明路與干城街口發現一位神情茫然的老婦手推著輪椅，經確認其身體狀況無虞後，高員將老婦攙扶著一步一步緩緩地帶回派出所並遞水讓老婦稍作休息。

警方指出，經詢問得知劉張姓老婦人竟是位百歲人瑞，且還是台中市最高齡的國寶級人瑞，雖然無法描述詳細住址卻可以清楚說出姓名，透過系統比對確認無誤，員警通知家屬至所將老婦帶返家休息，也讓本次事件圓滿落幕。

生性開朗的警員高慈青在接獲民眾報案後，立即前往找尋迷失老婦，在攙扶返回派出所過程與老婦有說有笑，就像遇到自己的阿嬤一樣，老婦透漏自己出生於民國前7年，一開始還以為是在開玩笑，沒想到透過警政系統查詢劉張姓老阿嬤竟然真是清光緒31年出生的國寶級人物。

警方表示，劉張姓老阿嬤外表卻像是80歲，讓高員直呼要好好向老婦討教保養皮膚和長壽的秘訣。今年已116歲的劉張姓老阿嬤雖年事已高，平時精神奕奕喜愛唱歌，去年重陽節市長還特地登門拜訪大讚阿嬤是台中市的市寶！本次老阿嬤離家迷失4公里，所幸警方熱心積極為民服務，才讓百歲人瑞得以平安返家。

黎明所長林澤聰呼籲，家中如有高齡長者患有失智或記憶力退化情形，家屬需多加陪伴照護給予關心，另可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，以利警方迅速聯繫家屬，協助迷失者安全返家。

(中時 )