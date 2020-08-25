貴州的「滴水灘」瀑布。（圖／翻攝微博）

大陸貴州的「滴水灘」瀑布，因瀑布總高度達410公尺，氣勢雄偉磅礴，是當地的網紅級絕美景點。日前有來自大陸重慶的30歲女性與68歲男性，兩人在滴水灘瀑布挑戰「瀑降」冒險，也就是從高空垂降到瀑布，結果發生意外。兩人被懸掛在瀑布一半的高度，整個人受困動彈不得，任由瀑布強力水流沖擊，結果在經過近20小時後，兩人已變成僵硬遺體，命喪懸崖。

綜合《紅星新聞》等大陸媒體報導，重慶有一男一女兩名自助旅行愛好者，本月23日挑戰貴州熱門「滴水灘」瀑布景點，玩起「瀑降」冒險，結果不幸被困在百米瀑布上，遭到水柱強力沖刷，最後在懸掛一整晚後喪命。

由於當地瀑布地形險峻，救難人員只能先救出女性受困者，另一名受困男性仍被懸掛在瀑布，救援仍在持續中。關嶺縣委宣傳部工作人員也表示，目前這起意外正在調查中，細節暫不方便透露。

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(中時新聞網)