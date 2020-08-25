大陸貴州的「滴水灘」瀑布，因瀑布總高度達410公尺，氣勢雄偉磅礴，是當地的網紅級絕美景點。日前有來自大陸重慶的30歲女性與68歲男性，兩人在滴水灘瀑布挑戰「瀑降」冒險，也就是從高空垂降到瀑布，結果發生意外。兩人被懸掛在瀑布一半的高度，整個人受困動彈不得，任由瀑布強力水流沖擊，結果在經過近20小時後，兩人已變成僵硬遺體，命喪懸崖。
綜合《紅星新聞》等大陸媒體報導，重慶有一男一女兩名自助旅行愛好者，本月23日挑戰貴州熱門「滴水灘」瀑布景點，玩起「瀑降」冒險，結果不幸被困在百米瀑布上，遭到水柱強力沖刷，最後在懸掛一整晚後喪命。
由於當地瀑布地形險峻，救難人員只能先救出女性受困者，另一名受困男性仍被懸掛在瀑布，救援仍在持續中。關嶺縣委宣傳部工作人員也表示，目前這起意外正在調查中，細節暫不方便透露。
更多 CTWANT 報導
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。