「台北台中米其林指南2020」昨日公布摘星名單，台中市揭曉名單地點，特別選在台中國家歌劇院，交通部長林佳龍出席，但在台中市長盧秀燕未出席，外傳「龍燕角力」？盧秀燕25日表示，「沒有受邀，何來缺席！」米其林公布光環留給所有餐廳業者以及辛苦主廚們，榮耀是他們的，我們在其他地方幫他們行銷。

盧秀燕今日上午在出席市政會議前受訪時表示，台中市有四家餐廳在米其林摘星，這是台中市的大喜事，台中美食終於站上國際的舞台，被世界看見，她要特別邀請全台灣的民眾，甚至包括世界各國的民眾，有機會到台中來品嘗台中美食。

她說，對台中的美食非常有信心，特別感謝這麼多年來在台中市各個角落，經營餐廳的業者與主廚，謝謝他們堅持長期以來的努力，他們的努力，他們的表現終於被看見，台中市個好的地方，歡迎大家來吃美食、來遊玩。

四家摘星餐廳出爐，掀起追「星」熱！吃過幾家？有沒有想要去品嘗理想中的名單？盧秀燕表示，昨天這四家摘星米其林的餐廳，她去過三家，有一家沒去過，所以會有好奇心

，而且這家餐廳聽說開沒多久就能入榜，雙料得獎非常不容易。

她說，這段時間一定是很難訂位，把機會留給市民朋友們，或者是外來的遊客優先，反正我們長居在台中，將來隨時都有機會，歡迎大家到台中。

昨天的米其林摘星盛會，盧秀燕未出席，交通部長林佳龍到場，外界解讀難道是「龍燕角力」？

「我要特別澄清，因為我沒有受邀，沒有受邀，何來缺席」，盧秀燕說，昨天的米其林公布光環，本來就應該要留給所有的餐廳業者，以及辛苦的主廚們，榮耀是他們的，我們在其他的地方、其他的角落來幫他們行銷，這樣就可以了。

她強調，真正的主角發光發熱的是這些餐廳跟主廚，光環就是他們的，那我們在其他的地方，隨時都能夠幫他們行銷幫他們宣傳。

(中時 )