台北市長柯文哲24日上直播節目被問及大巨蛋一事，柯文哲突然暴走說：「大巨蛋還好，不是不知不覺在長大嗎？干我屁事」，甚至還對媒體說，「我恨你們」，引發議論。對此，臉書粉絲專頁「聲量看政治」諷刺表示，柯文哲要繼續這樣，「就看你聲量還能撐多久」。

柯文哲昨受邀上《浪Live》直播節目，被問及目前大巨蛋進度，柯說大巨蛋還好，不是不知不覺在長大嗎？雖然已經復工，但距離蓋完還很有很事情要做，沒那麼容易。柯文哲接著拿起玩偶直說，「整件事情干我屁事」。

對此，臉書粉絲專頁「聲量看政治」指出，柯日前因未出席吳益政敗選記者會，遭批苛薄寡恩，柯文哲反稱「沒有想到台灣會變成這個樣子」。未料，柯文哲昨又因大巨蛋一事，脫口「干我屁事」，引發爭議。

該粉專提及，查GoogleSERP的標題聲量分析，若以24小時來看，柯聲量在昨天24小時內的變化，共減少約4成的聲量。顯示在這段時間內，以柯文哲為標題的網路討論，大幅減少4成。會減少的原因不只柯講幹話，昨熱門議題包括陳其邁正式上任、時代力量錄音檔風暴、普篩風波後續、馬英九再起等，熱度都不輸給柯文哲。

該粉專諷刺表示，柯文哲要繼續這樣，喜歡就繼續，就看柯聲量還能撐多久。該粉專直言，柯昨天講這種話，就是坐實苛薄寡恩的批評，「自己要對號入座，旁人無法幫你」。

(中時新聞網)