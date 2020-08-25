長榮集團創辦人張榮發4年前過世後，引發家族爭產，長榮國際董事長柯麗卿2018年12月在車上遭人開槍噴辣椒水，之後張榮發基金會董事長鍾德美也接到恐嚇電話逼她辭職，檢警查出是張榮發的三子張國政連襟謝國獻涉嫌指使嫌犯恐嚇柯、鍾，台北地檢署今依恐嚇等罪起訴謝國獻等11人，另張國政因查無證據，未列被告偵辦。

檢警調查，長榮集團老臣柯麗卿和鍾德美，是張榮發長子張國華信賴的管理階層，但張榮發的次子張國明、三子張國政不滿，而張國政妻子曾瓊慧的妹夫謝國獻，為幫忙出氣，教唆男子欒忠業等人恐嚇2女。

欒忠業2018年12月11日，搭乘友人林子勛的機車和柯麗卿的座車發生假車禍，欒男和司機發生口角後，打開車門以辣椒水噴劑朝柯女噴灑，再搭計程車逃匿，欒被依違反《社維法》裁罰3000元，檢警調查後，拘提藏鏡人謝國獻到案。

去年1月間，張榮發基金會董事長鐘德美接到恐嚇電話，要求她辭職，也不能出席長榮股東會，檢警找到涉案的兩名男子。

檢方調查時，謝國獻否認教唆犯案，但相關嫌犯的供詞對他不利，因此今起訴謝國獻等11人。

(中時 )