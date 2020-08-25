下周就是中元節了！農委會表示，中元節為毛豬用量的高峰，為因應民間祭祀需求，今年節前一周預計將提供16萬頭毛豬，價格方面，毛豬每公斤平均批發價約77-80元之間，價格與去年同期持穩，供應量也充足。

農委會畜牧處處長江文全表示，今年碰上閏4月，農曆7月往後近兩週時間，民眾對毛豬的需求也一併延後，今年中元節毛豬在節前一周可提供16萬頭，較2019年同期的14萬多頭多了約1.5萬頭，預計節前一周每天可供應2.2萬頭以上，價格方面每公斤平均批發價約77-80元，價格與去年大致持平，今年理當供應無虞。

江文全指出，後續供應量還得再觀察，例如天氣涼一點豬就會吃得多，就會長快一點，反之就長得慢些，毛豬飼養6至6個半月、平均體重122公斤才會上市。

農委會副主委黃金城補充，毛豬降到120公斤以下就屬於體重不足，若體重不足的毛豬數量增多，屆時價格就會抬高，供應量也會增加，價格下跌就會減少供應，會隨著市場採購量做調節，但目前無論是在數量、價格和重量上都算滿意，但仍不排除近期每公斤批發價再增加1-2元。

黃金城說，台灣現在也努力打開我國毛豬的國際市場，現階段允許每周200頭的毛豬熟肉試銷澳門，其他如銷往新加坡、香港的量也較去年加倍，因此在淡季還能維持不錯的價位。

(中時 )