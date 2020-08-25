美國紐約民眾走上街頭為布雷克鳴冤。（路透）

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

今年的NBA真是令球員分神，除了每場比賽的國歌陳抗，現在美國威斯康辛州又爆發非裔男子布雷克(Jacob Blake)遭警察槍傷案。湖人球星詹姆斯(LeBron James)25日推文怒批：「大家明白我們為何要針對警察了吧，有人可以告訴我這是什麼鳥事嗎？我們要求正義！」

布雷克原本在勸解兩位發生衝突的女人，顯然警察認為他很危險，在後頭持槍喝令他站住。布雷克置若罔聞，低頭走回廂型車，他打開車門準備進去時，身後的警察立刻對他連開7槍！整個過程都被旁人錄下來了，短短13秒的影片迅速獲得大量觀看數。布雷克被送進加護病房，暫無生命危險。

密爾瓦基公鹿隊官方推文為布雷克祈禱。爵士米契爾(Donovan Mitchell)更大罵：「去你的籃球和季後賽！這件事太噁心了，我們要求正義！我徹底無語了，這就是我們缺乏安全感的原因！」

警察或許是擔心布雷克返回車上取槍，但現場有3位警察，他們可以輕易制伏手無寸鐵的布雷克，必要時也可打暈他。有人質疑布雷克為何不聽警察的命令站住？但此時美國黑人正恨著白人警察，要他們對警方保持冷靜恐怕很難。更離譜的是布雷克3個小孩未滿10歲的小孩當時就坐在車內，目睹他們父親被槍擊。

大聯盟釀酒人總教練康索(Craig Counsell)25日穿著黑底白字的黑人民權上衣(BLM)現身，他對媒體表示：「我很抱歉把棒球無關的事帶進來，你們也不是為這個而來的，但這很重要，我們的社會正遭受傷害，我們必須正視這些問題。」

(中時新聞網)