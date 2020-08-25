隨著特斯拉掀起的電動車風潮，南韓現代汽車的子公司，以及長期合作夥伴開始將目標轉移到其他公司，尋求成為全球電動車製造商的長期供應商，這包括了現代汽車自己的子公司現代Mobis，也加入該戰局。

現代Mobis最大股東為現代汽車會長，該公司九成以上營收都來自於現代汽車。目前現代Mobis正在與全球兩大汽車製造商特斯拉和福斯進行談判，尋求合作供應電動車零件，以提高對方產量和壓低價格，現代汽車的高層透露給路透。

現代Mobis資深副總裁指出，過去太忙於供應給現代汽車，滿足其成長，但是現在不同了。如果我們可以增加外部銷售，那整體售價將下降，將惠及全球所有人。

現代Mobis副總裁表示，降低電動車成本是競爭關鍵，特別是面對中國競爭者加速轉向電動化之際。他表示，現代Mobis希望在今年贏得一些全球級汽車製造商的訂單，並供應電動車零件，目前已經對飛雅特克萊斯勒開始供應其燃油車和電動車零件。

現代汽車目前為僅次於特斯拉和雷諾日產的第三大電動車製造商。現代希望在2025年達到10%的全球電動車市占。

現代集團為家族企業，過去深植於垂直整合的投資。然而約自2016年開始，現代/起亞的銷量成長開始放緩，據南韓產業經濟研究院資深研究員李恆國(Lee Hang-koo音譯)表示，現代開始要求供應商要自力生存。

現代汽車的供應商Hanon系統目前開始供應特斯拉的Model 3和福斯的ID3的零組件，其來自於「非現代汽車」的營收已超過半數。

(時報資訊)