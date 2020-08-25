IC測試載板廠雍智科技（6683）股東常會通過配息4元，今（25）日以283元參考價除息交易，早盤開漲0.88％後走揚，歷時僅37秒便完成填息，最高上漲2.47％至290元。惟隨後調節賣壓出籠致使漲勢收斂，反轉翻黑下跌1.06％，填息走勢虎頭蛇尾。

雍智7月27日股價觸及415元的上櫃新高價後一路拉回修正，20日下探250.5元，近1月跌幅達近4成，幾乎吐光波段漲勢，21日起止跌反彈、2天內上漲17.6％。三大法人上周合計賣超184張，昨（24）日擴大賣超398張，其中原先偏多操作的外資亦反手賣超375張。

雍智2020年上半年營收5.41億元、年增42％，稅後淨利1.47億元、年增達61.21％，每股盈餘（EPS）5.43元，全數改寫同期新高。7月自結營收1億元，月增6.69％、年增19.54％，改寫歷史次高。累計1～7月合併營收6.42億元，年增達37.94％，續創同期新高。

雍智受惠新產品測試需求增加，帶動前段及後段載板需求暢旺，在晶圓探針卡、IC測試板、IC老化測試載板等出貨暢旺下，今年以來營運成長動能暢旺。由於第二季獲利改寫新高、表現優於預期，法人看好雍智第三季動能續旺，營收、獲利可望再創新高。

投顧法人認為，受惠台系客戶5G系統單晶片（SoC）市占率提升、WiFi 6及真無線藍牙耳機（TWS）前景可期，將帶動雍智5G、射頻測試相關IC測試載板需求。而新探針卡設計專案下半年對營收貢獻將提升，成為另一營運成長動能。

展望後市，雍智董事長李職民認為，5G商轉已成為未來主流趨勢，相關應用將快速發展，雍智將持續新增IC測試載板及老化載板產線，以降低成本、擴大市占率，並看好投注心力研發的晶圓探針卡，有機會成為新成長動能，對今年測試載板需求成長維持樂觀看法。

(時報資訊)