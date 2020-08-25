1.南亞科(2408)：昨外資回頭，三大法人聯手轉買超4508張，帶動今早股價漲逾3%，收復5日線。

2.台積電(2330)：三大法人連兩日買超，昨夜蘋果股價續漲、ADR漲0.71%，推升股價漲至435.5元。

3.豐達科(3004)：多頭爆發，放量飆上55.9元、漲幅逾7%，飛過5日線、月線。

4.英利-KY(2239)：下半年營收可望持續回升，今早隨大盤彈升逾3%，再戰月線。

5.富邦媒(8454)：宅經濟助攻，上半年獲利亮眼、下半年營運續好，外資、投信連日買超，今挾量漲至730元、漲幅逾6%。

6.鈊象(3293)：配息25元、昨除息，一開盤即秒填息，今早多頭續強，股價再衝897元新高。

7.蔚華科(3055)：揪矽基分子，推新冠快篩晶片系統，早盤跳空強登漲停，飆上波段高價。

8.陽明(2609)：BDI指數回神反彈，甩外資轉賣超，股價上漲逾7%，站回所有短均。

9.長榮(2603)：運價收紅，外資、投信不落跑，晨盤挾大量衝漲逾6.5%，登16.5元再創短波高點。

10.華航(2610)：昨恢復融資券交易，加上明受邀法說會題材，早盤爆量續漲4%，登逾2個月高價。

11.鈺創(5351)：昨起可融資券，以及VR、AR、TYPE-C題材助威，外資終結連4賣超，股價直奔11.3元漲停。

12.旭品(3325)：手握遠距商機，外資昨回補，早盤觸及漲停34.7元，改寫前高。

13.昆盈(2365)：三大法人連5日買超，早盤亮燈漲停。

14.圓剛(2417)：7月獲利超車H1，早盤聞訊漲逾6%，登1年來新高。

15.拓凱(4536)：Q3、Q4營收會更好，三大法人昨回補，早盤漲逾8%，挑戰180元。

16.直得(1597)：陸5G啟動＋自動化設備需求增，Q3營運看俏，早盤漲逾7%，收復5日線。

17.旺旺保(2816)：獲利轉盈，H1每股賺1.36元，早盤漲逾4%，收復短均。

18.同致(3552)：法人看好布局自駕車帶動第3季業績好轉，85元附近有撐，今早多方回攻90元關卡，漲幅逾6%。

19.亞翔(6139)：台積電買廠房，帶出機無塵室與機電工程商機，多方心喜攻高約半根漲停板。

20.致伸(4915)：處分大陸產線設備予蘋果歐洲營運公司，本土法人昨天加入買超行列，股價再跳高一階，展開填息之路。

21.建準(2421)：績優護航股價，60元短底顯現，多方有恃無恐，早盤漲幅達3%。

22.愛山林(2540)：房市火熱助攻業績，搭配技術面有利多方，今早續創高，改寫2014年7月以來新高價。

23.圓展(3669)：宅經濟題材火熱，第三季業績可望續發威，早盤一度攻頂，衝上天價122.5元。

24.隆達(3698)：新一代Mini LED進量產，晨盤放量彈升5%，躍上季線。

25.啟碁(6285)：毛利率轉佳，可望帶動下半年獲利成長，在投信連續買超力挺下呈現連3揚，衝上10個月高價。

26.聯合再生(3576)：基建綠能題材夯，昨獲外資翻多買超413張，早盤彈升5%，重返五日線。

27.彩晶(6116)：台積砸48億買下彩晶南科廠，早盤放量揚升3%，收復五日線。

(時報資訊)