彭博新聞周一報導，消息人士透露，蘋果公司計畫重啟過去幾周因新冠肺炎確診數再度激升而關閉的美國零售店。

報導指出，該公司最早將於8月底讓一小部分美國門市重新開業，不過近期內大部商店將僅以預約方式經營。

蘋果尚未回應該報導。

由於今年夏初美國的新冠狀病毒確診數突然開始竄高，為了防止疫情擴大，蘋果決定讓超過120家美國門市第二度關閉。在此之前，由於加州一名員工確診，蘋果在3月中旬關閉全球門市。

惟新冠肺炎與門市歇業對蘋果的業績影響有限，該科技巨頭上季營收獲利雙雙創下歷史新高，營收年增11%，達到597億美元，硬體與服務事業營收均實現2位數增長。每股盈餘年增18%，達到2.58美元。蘋果對此表示，雖然旗下許多零售店為了防疫被迫關閉，尤其在美國，但在家工作的趨勢與強勁的線上銷售提振整體營運。

繼上周市值破2兆美元後，周一蘋果股價進一步走高，終場收漲1.2%，為503.43美元，首度突破500美元大關，盤中最高升至515.14美元，對標普500指數與那斯達克指數的提振最大。蘋果今年來股價已上漲逾70%。該公司將於8月28日本周五正式分拆股票。

(時報資訊)