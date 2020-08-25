高雄市長陳其邁昨（24）日宣誓就職，對於前市長韓國瑜的政策是否延續，引發關注。針對「滿天星計畫」會不會繼續推動，陳其邁今日表示，將請教育局檢討相關配套，教育局長謝文斌則說會再重新評估。

韓國瑜推動的「滿天星計畫」，動用教育基金補助每人2萬美元，雖因疫情及罷韓造成時程延後，仍有57人報名，55人進入複審階段，預計9月4日公布補助名單，陳其邁是否延續政策，將影響他們出國權益。

陳其邁在選舉期間指出，滿天星計畫一個人補助美元2萬、3萬，財政負擔重，上任後會把不具可行性、不切實際的政策打掉重練，把資源投注到較重要的地方。隔日接受媒體採訪時說法則轉趨保留，並未明確回答是否終止滿天星計畫，僅強調8月15日後會針對這些延續性政策通盤檢討。

綜合媒體報導，陳其邁今日受訪時表示，滿天星計畫會請教育局檢討執行、配套，希望讓年輕學生可以更國際化，更具國際視野。

謝文斌則說，滿天星計畫已有推動進度，教育局將重新評估適切性，因資源有限，經費需用在更迫切重要的地方，讓更多人受惠。

(中時新聞網)