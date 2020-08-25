美國貿易代表處當地時間24日發新聞稿指出，美國貿易代表萊海澤和財長穆努欽當日與中國國務院副總理劉鶴對第一階段貿易協議的執行情況進行了討論。雙方認為就貿易問題取得了進展，並承諾讓1月達成的第一階段貿易協議取得成功。

中國商務部25日指出，劉鶴上午應約與萊海澤、穆努欽通話，雙方就加強兩國宏觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議落實等問題進行了具有建設性的對話。

中國商務部表示，雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。

美國總統川普近期接受訪問時，再次提出經濟可以與中國「脫鉤」。中國國務委員兼外長王毅與匈牙利外長西雅爾多會談時提及，「脫鉤」論調不可行和不合理，要增進兩國人民福祉，應該優勢互補而非脫鉤切割，強行剝離國與國之間的既有合作，完全違背市場經濟規律，最終會傷害自身。

他認為，部分國家對中國經濟提供意見和期待，都是發展中的問題，會隨著進一步加深改革、擴大開放，最終妥善解決，強調中國是未來全球最大市場，會為世界提供更寬廣的發展空間。

(工商 )