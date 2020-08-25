大陸網路上近期流傳一則26秒的影片，內容為疑似有一名家長帶著男孩在電影散場後，因廁所排隊的人太多，竟回到影廳就地蹲下「解放」，而這過程全被影廳內的監視器給錄了下來。影片曝光後，令大批網友紛紛留言直呼噁心。

根據《鳳凰網財經》報導，21日晚間約10時49分，一名女子在電影散場後突然返回已空無一人的4號影廳，解開腰帶便在入口轉角處蹲下小解；隨後，一名穿著黑色背心的男孩走進來，看到女子蹲在地上上廁所不但沒有阻止，反而也跟著一起解放，令人相當傻眼。

女子解放完畢後，似乎害怕被人發現，急忙站起身穿上褲子就跑出影廳。影片曝光後引起大批網友抨擊，「僥倖心理，還以為電影院攝像頭黑漆漆看不見」、「噁心死了，教壞孩子」、「智力有問題？」、「不要臉」、「這有多急啊」、「大人和小孩這素質太差了，不會去廁所解決嗎」、「商場那麼多廁所，非得這樣嗎」、「電影院都有廁所啊，至於這麼急」、「難道她不知道有攝像頭」、「影院內沒有洗手間嗎」、「真是啥人都有啊」。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)