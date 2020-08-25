你「蛀牙」了沒？

經常追劇的劇粉們，心中都有一份必追名單，可能是演員、可能是劇情、可能是導演風格類型，但其中有一種不論你是男女老少、0歲到100歲通通都買單，那就是「甜寵劇」啦！不會太燒腦、不用動刀動武見血，只要下班放空、休假慵懶點開一看，就能輕易嗑到CP，看女主角落入男主角愛的圈套，看男主角如何霸氣追妻，一部部比甜、比膩歪，堪稱是讓觀眾看到牙疼的「蛀牙系」甜寵劇。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，2019、2020短短2年間，甜到膩歪、又讓人忍不住一看再看的大陸古裝甜寵網路劇有哪些？

19 《天舞紀》

富察在《延禧攻略》撩不夠，在《天舞紀》通通補給你！許凱和吳佳怡第四度合作展開「人妖愛戀」，從深情王爺變成痞帥小混混，人類和妖族混血的許凱在書院遇上妖族間諜吳佳怡，可說是古裝青春校園劇，兩人再續《鳳囚凰》的CP情緣，又來一段純純曖昧戀啦！

17 《三千鴉殺》

2020爆紅女神趙露思除了《陳芊芊》外，還有這部甜寵劇《三千鴉殺》，搭檔《微微一笑》裡的「美人師兄」鄭業成，一個帥一個甜光看都養眼，男主角傅九雲其實是一注孤魂，等待命定之人、也就是女主角覃川輪迴，他一路相伴、守候，開撩少女心不手軟，再相守到最後，噢～融化了～

15 《月上重火》

在《香蜜沉沉燼如霜》中沒能有一個Happy Ending的潤玉，在《月上重火》甜給你看！羅雲熙化身撩妹高手，一出場就帥氣白袍一揮，盡顯功夫，因為菜鳥宮主女主角踏入險惡江湖，他便展開邊保護、邊追妻的旅程，也因為女主角讓他重新懂得愛、感受到溫暖，有點小虐有點甜獲得不少討論～

13 《鳳弈》

有「古裝美男子」之稱的徐正溪和新一代「古裝女神」何泓姍，男帥女美談起戀愛搶先贏在起跑點。徐正溪在《鳳弈》裡化身定國大元帥，女主角受困有難他救、女主角在後宮有小動作他cover，兩人一見鍾情、一來一往就天雷勾動地火談起甜甜的戀愛，何泓姍的少女感十足，在面對徐正溪「柱咚」的羞怯感、勇敢追愛的超自信，兩人速配感讓觀眾都露出姨母甜笑啦～

11 《離人心上》

「貓感系女星」胡意旋繼《我在大理寺當寵物》後再度變成小動物，她在《離人心上》是一位「被迫失眠症」的公主，意外被賜婚嫁給將軍薛曜，還發現只要在他身邊就能一覺到天亮，就開始和鄭業成談起先婚後愛、女追男的甜膩膩戀愛，把對方當枕頭、當失眠藥，各種撲倒、各種撩男招數都使出來，大將軍威風一步步被攻陷，害羞、慌張的反差萌簡直可愛的不要不要啊！

8 《山寨小萌主》

《山寨小萌主》光劇名就甜的讓人受不了，女主角李凱馨代嫁入宮成為冒牌太子妃，和太子趙弈欽先婚後愛，一個看起來呆萌實際上很聰明、鬼靈精怪，另一個高冷但偶有蠢得可愛的表現，反差萌夫妻檔攜手破解懸疑案，劇情輕鬆沒壓力，加上超帶感的劇情、演員CP感很足，開播就流量急速竄升。

5 《手可摘星辰》

人家是落水、寫劇本穿越，《手可摘星辰》直接從測試遊戲穿越變成玩家，展開求生存、墜愛網的一場Game Time，女主角何花和男主角羅一航對台灣觀眾來說並不熟悉，但劇裡是一個小宮女遇上大皇帝，她靠廚藝活下來也撩到男人的心，兩人甜蜜逗趣的互動頗有CP感，節奏輕鬆好好追～

3 《傳聞中的陳芊芊》

穿越古代談戀愛不稀奇，自己改寫劇情才特別！2020竄紅男女神趙露思和丁禹兮在《陳芊芊》中大談甜甜戀愛，原本拿到腹黑自傲自戀人設的韓爍，在遇到鬼靈精的陳芊芊後完全變了樣，中春藥也死不傷害她、擋刀、把炸藥換煙火，從搶城變成搶人，台詞搞笑劇情不拖，一點點虐就給你滿滿的糖，2020漏追這部真的不應該啦！

2 《一夜新娘》

海上霸王追愛傻萌嬌妻，《一夜新娘》也是一部剛開播就撩翻少女的甜寵劇，男女主角簡直不打不相識，女主前一秒偷鑰匙當女俠、男主下一秒就告密把她當仇人共犯，身為霸道海盜的男主展開追仇人遠征變成追妻火葬場的坎坷路，由新人袁昊、趙昭儀主演，男方有海盜「飄撇」，只懂直進愛的純情感，女方則是有鬼靈精的俏皮少女感，不囉嗦撒糖不手軟，看了只能手指捲曲啦！

1 《夢回》

《夢回》的背景設定和《步步驚心》有點相似，但不同於四爺和若曦的虐戀，《夢回》要多甜有多甜，還能有多次穿越，「初戀女孩」李蘭迪詮釋穿越到清朝，和十三阿哥談戀愛的茗薇，新一代鮮肉男神王安宇則是一見鍾情茗薇的純情十三阿哥，兩人談起異時空愛戀，但在玩心機的皇宮裡，加上生活世界的不同，前面有多甜、後面就要有多虐，不過十三阿哥的「茗薇向日葵」還是擄獲不少少女心。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年08月24日至2020年08月22日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大陸甜寵網路劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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(中時新聞網)