華為周一(24日)宣布參加今年德國柏林國際電子消費品展覽會（IFA 2020），並在當地時間9月3日下午2時舉行主題式演講，根據過往經驗，華為都會在IFA發布最新一代的旗艦級手機，預料今年的華為5G手機Mate 40系列將搭載即將絕版的華為海思處理器「麒麟9000」，全球晶圓代工龍頭台積電也大量投入產能供應華為。

在美國加緊打擊華為之下，不僅台積電宣布在9月14日之後不再供貨華為，甚至連透過高通、聯發科等第三方廠商採購都遭阻斷，華為消費者業務執行長余承東日前就坦承，麒麟9000晶片將成「絕版」。

中芯國際身為大陸晶圓代工龍頭，華為是否能依賴該公司在先進製程上發展成為市場焦點，但中芯國際選擇加深28奈米製程生產，並在多次公開資料上指出，受到國際規範影響，將無法出貨給「若干客戶」，市場預料就是指華為，加上美國對華為各種禁令，中芯國際似乎無法成為華為的晶片供應替代管道。

在美國商務部今年5月中旬的新禁令前，市場預測麒麟9000委由台積電5奈米製程代工生產，余承東表示，麒麟9000擁有強大的5G、AI效能，依靠著先進製程生產的CPU和GPU，成為全球效能最強的處理器之一，可惜在美國打壓下，華為旗下的海思半導體所設計的旗艦級處理器，最終走向絕版。

據騰訊網報導，供應鏈消息指出，華為到今年底的麒麟處理器晶片數量，無論是5奈米、7奈米的手機晶片，甚至是16奈米、28奈米的TWS 耳機藍牙晶片，台積電都會在今年9月中旬禁令到期前交付，所以不會耽誤今年新品上市時間。不過，下半年本來就是消費旺季，台積電實在也沒有多餘的產能能供應華為，因為大客戶蘋果也急著要出貨，所以7奈米、5奈米產能基本上早已滿載。

(中時新聞網)