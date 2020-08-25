由牛排、胡椒創立的YouTube訂閱百萬頻道「狠愛演」，生力軍蛇丸加入後，頻道人氣更是飆漲，不料今年8月1日「狠愛演」竟宣布因故解散，主頻道將完全停止更新，讓廣大粉絲既錯愕又不捨，本以為轉折止於此，想不到團隊解散第24天，妮妮宣布懷孕，牛排升格當爸。

牛排與女友妮妮交往多年，昨(8/24)妮妮在IG貼出多張包含了超音波跟驗孕筆的照片，宣布跟牛排進入下一階段，準備成為新手爸媽，妮妮透露，每天醒來就是想到寶寶，我們已經迫不期待下一次的回診，每一個月只能見一次面」，字裡行間是滿滿的喜悅。

妮妮po照證實兩人已登記結婚，還加碼曝光家中貓咪對於主人懷孕的反應。(取材自妮妮IG)

妮妮也曝光了孩子的乳名，表示如果是男寶寶，就叫做「牛小排」，女寶寶的話就叫「牛奶糖」，不過孩子的爸有不同的看法，「牛排想叫 霹靂鳳凰，親友團積極討論中，超級興奮的！」，而除了超音波照，妮妮還分享家裡三貓面對兩條線驗孕筆的反應，也秀出跟牛排的身分證，可見配偶欄已經有了彼此的名字，趕在孩子出生前登記結婚，雙喜臨門。

(中時新聞網)