南部一名高中少女小茹（化名）慘遭鬼父獸弟輪流蹂躪，直到學校發現她懷孕，才揭發這起亂倫悲劇，事發後媽媽已帶小茹做人工流產。經過DNA比對，確認小茹腹中的胎兒是弟弟的種，法院也將爸爸與弟弟判重刑。

據《鏡周刊》報導，小茹是個中度智能障礙者，可以正常打理生活，但學習遲緩，表達能力不佳，若不是被發現懷孕，就無法揭發這起亂倫性侵悲劇。

據了解，小茹曾告知母親被爸爸「毛手毛腳」，因為無確切證據，媽媽也擔心家醜外揚，所以沒有報案，只將小茹帶到民風純樸的南部鄉下與外公外婆同住。不料某次外公外婆準備出國旅遊，媽媽又擔心無法長時間照顧小茹，就將她送到父親那邊照顧，結果就這樣把她送入火坑，遭爸爸弟弟性侵還懷孕。

小茹的父親趁屋中沒人闖入她房間，扯下她的衣褲性侵得逞，小茹擔心被說是「亂說話」，只能自己默默隱忍，2天後，又被父親帶到農舍性侵得逞。不止於此，小茹的弟弟也是輕度智障，透過門縫看到父親性侵過程，也「有樣學樣」，晚上偷偷潛入姊姊房間侵犯，小茹在爸爸家7天6夜，就這樣白天被父親性侵，晚上被弟弟硬上中度過。

事發後不久，老師發覺小茹腹部微微凸起，追問後才得知她遭侵犯，立即通報小芬媽媽，外公外婆知道後非常震驚，氣的上門找小茹父親理論，結果小茹的父親竟稱小茹「胡說八道」，後來阿嬤帶小茹就醫，確認懷孕10周，成為遭侵犯的鐵證，媽媽也報警提告。而眼看瞞不住後，父親跟弟弟才坦承性侵，最後小茹到醫院進行人工流產，經比對胚胎DNA，確定是小茹弟弟的種。今年7月間，法院二審依加重強制性交罪，判父親跟弟弟各7年徒刑。。

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(中時新聞網)