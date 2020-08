今年於美國 MITRE ATT&CK公開評測技冠群雄的臺灣資安新創奧義智慧,近日再度宣布海外市場拓展的新進展,與日本上市公司 Net One Systems Co., Ltd. 達成策略合作,授權代理「CyCraft AIR」系列產品,協助日本大型企業部署以 AI 技術自動化的偵測與防護、資安事件鑑識調查等解決方案。

Net One Systems 和奧義智慧從客戶變夥伴,其企業 SOC 團隊去年起即全面導入奧義智慧的全球情資平台 CyberTotal,藉由奧義智慧的 AI 技術,自動化關聯分析數十種 CTI (Cyber Threat Intelligence) 情資與即時更新的全球威脅報告知識庫,Net One Systems 資安維運團隊也能受益於一鍵調查的使用者體驗,快速分析確認各種資安告警。

這次,Net One Systems 進一步與奧義智慧合作,正式代理 CyCraft AIR 系列產品,該系列產品利用了奧義智慧獨家的 CyCraft AI 技術,從資安事件的即時偵測告警、根因分析、案情調查以至於應變方案建議,完整提供企業所需的各項自動化資安防護方案,減輕企業應對資安威脅的監控成本,強化企業資安防護網。

身處現今這個網路世代,駭客攻擊手法日新月異,既有防護體系幾乎防不勝防,資安事件的告警及應變刻不容緩;再加上因疫情肆虐而起的遠端工作潮流,更使網路安全成為所有企業應密切守護的關鍵。CyCraft AIR 提供 AI 驅動的自動化資安事件應變 (Incident Response, IR) 解決方案,由 IR 鑑識掃描器蒐集數據、搭配 AI 及專家分析調查後,一天之內即可產出含有完整因果與入侵路線的報告,以及可被執行的根除計畫;此外,在企業完成應對措施後,奧義智慧 IR 方案也包含了協助再次掃描、直到問題被徹底根除,快速瓦解一觸即發的資安威脅。

奧義智慧日本子公司營運長鄭宗賢表示,繼 Net One Systems 去年導入 CyberTotal 後,這次很榮幸地奧義智慧進一步與 Net One 攜手合作,將 AI 驅動的資安運維 (SecOps) 平台 CyCraft AIR 推廣給日本大型企業,期望能協助更多廠企業快速察覺資安事件、對抗日新月異的資安威脅。

Net One Systems事業發展部的岩本智浩本部長則表示,CyCraft 在資安領域擁有深厚的知識以及頂尖的技術,我們非常榮幸這次可以和 CyCraft 合作。Net One Systems 將透過 CyCraft AIR 自動化維運平台,向客戶提供威脅獵捕的服務,偵測傳統端點安全產品所難以發現的惡意軟件入侵痕跡。藉此使日本企業客戶了解現有環境中潛伏的資安威脅,並有效地改善企業資安措施。未來,Net One Systems 也將繼續運用 CyCraft AIR 提供客戶更完善的資安服務,協助日本企業全力衝刺與優化企業業務。

(工商 )